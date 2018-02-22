Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Двухлетнюю девочку из иркутской землянки удочерила бабушка

    1 комментарий
    • Фото: 38.мвд.рф
    Двухлетнюю девочку из иркутской землянки удочерила бабушка

    Двухлетнюю девочку из иркутской землянки удочерила бабушка

    Двухлетнюю девочку из иркутской землянки удочерила бабушка
  • Фото: 38.мвд.рф

    • Двухлетняя девочка, проживавшая вместе со своей семьей в землянке у теплотрассы одного из промышленных предприятий Ангарска, устроена в приемную семью. Ребенка удочерила ее родная бабушка, с которой уже проживает старший брат девочки.

    Приемным родителем девочки стала родная бабушка. К настоящему моменту оформлены все документы в опеку, сообщили ТАСС в управлении Минсоцразвития Иркутской области по Ангарскому району.

    Ранее органы опеки оформили в эту же приемную семью четырехлетнего родного брата малышки из землянки.

    О проживающей в землянке семье с маленькой девочкой полиции рассказали ремонтники, которые чинили путепровод. Девочку изъяли, передали врачам. Кроме признаков ОРЗ никаких других заболеваний или патологий у ребенка не обнаружили.

    В отношении 22-летней матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Позже стало известно, что мать подписала официальный отказ от ребенка.

    СМИ выяснили, что женщина вместе с сожителем и ребенком приехала в Ангарск из Братского района Иркутской области. Там у нее сгорел дом, и она решила перезимовать в землянке у теплотрассы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru