Под Иркутском потерявшая жилье женщина поселилась в землянке с двухлетней дочерью

В Ангарске Иркутской области женщина построила землянку у теплотрассы и поселилась в ней с двухлетним ребенком и сожителем.
Землянку, в которой проживала 22-летняя женщина с дочерью, нашли ремонтники, которые чинили путепровод. Они и сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители, обнаружили, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Девочку изъяли из семьи и отправили в медицинское учреждение, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным областного Минздрава, сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести. У нее наблюдаются признаки ОРЗ, передает агентство IrkutskMedia.
Агентство также отмечает, что женщина приехала в Ангарск из Братского района Иркутской области. Там у нее сгорел дом, и она решила перезимовать в землянке у теплотрассы. У погорелицы есть еще один, старший ребенок, которого воспитывает ее мать. После того как землянку нашли, женщина, по данным местных СМИ, решила отказаться и от младшей дочери.
По факту случившегося проводится проверка. В отношении женщины составлен протокол о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
По данным областного Минздрава, сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести. У нее наблюдаются признаки ОРЗ, передает агентство IrkutskMedia.
Агентство также отмечает, что женщина приехала в Ангарск из Братского района Иркутской области. Там у нее сгорел дом, и она решила перезимовать в землянке у теплотрассы. У погорелицы есть еще один, старший ребенок, которого воспитывает ее мать. После того как землянку нашли, женщина, по данным местных СМИ, решила отказаться и от младшей дочери.
По факту случившегося проводится проверка. В отношении женщины составлен протокол о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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