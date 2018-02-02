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    Под Иркутском потерявшая жилье женщина поселилась в землянке с двухлетней дочерью

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    • Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
    Под Иркутском потерявшая жилье женщина поселилась в землянке с двухлетней дочерью

    Под Иркутском потерявшая жилье женщина поселилась в землянке с двухлетней дочерью

    Под Иркутском потерявшая жилье женщина поселилась в землянке с двухлетней дочерью
  • Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

    • В Ангарске Иркутской области женщина построила землянку у теплотрассы и поселилась в ней с двухлетним ребенком и сожителем.

    Землянку, в которой проживала 22-летняя женщина с дочерью, нашли ремонтники, которые чинили путепровод. Они и сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители, обнаружили, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Девочку изъяли из семьи и отправили в медицинское учреждение, сообщили в СУ СКР по региону.

    По данным областного Минздрава, сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести. У нее наблюдаются признаки ОРЗ, передает агентство IrkutskMedia.

    Агентство также отмечает, что женщина приехала в Ангарск из Братского района Иркутской области. Там у нее сгорел дом, и она решила перезимовать в землянке у теплотрассы. У погорелицы есть еще один, старший ребенок, которого воспитывает ее мать. После того как землянку нашли, женщина, по данным местных СМИ, решила отказаться и от младшей дочери.

    По факту случившегося проводится проверка. В отношении женщины составлен протокол о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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