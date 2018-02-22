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    В России вступили в силу новые правила техосмотра

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок
    В России вступили в силу новые правила техосмотра

    В России вступили в силу новые правила техосмотра

    В России вступили в силу новые правила техосмотра
  • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок

    • Вступили в силу изменения в правила прохождения техосмотра.

    По новым правилам водителям теперь запрещено покрывать стекла фар пленками (некоторые автомобилисты сейчас тонируют фары или защищают их от попадания камней). Также в машине теперь обязательно иметь не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинскую аптечку.

    Запрещено использовать автомобиль при повреждении гидроусилителя руля. Если водитель использует резину с шипами, то ставить ее необходимо теперь на все четыре колеса (ранее можно было устанавливать только на ведущую ось).

    В соответствии с новыми нормами, техосмотр не будет пройден, если сняты заводские стеклоочистители и стеклоомыватели. Система очистки стекол должна быть полностью исправна. Не получат справку теперь и те водители, которые увлекаются тюнингом.

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