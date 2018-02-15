В России ужесточили правила прохождения техосмотра

Правительство внесло изменения в правила прохождения техосмотра.
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Как говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, не допускаются неисправности усилителя руля и тонировка на фарах. Также запрещен демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Коснулись изменения и резины. В постановлении говорится, что покрышки с шипами можно использовать только в том случае, если она установлена на все четыре колеса сразу.
Кроме того, установлено, что в проходящей техосмотр машине должны быть аварийный знак, аптечка и огнетушитель.
Коснулись изменения и резины. В постановлении говорится, что покрышки с шипами можно использовать только в том случае, если она установлена на все четыре колеса сразу.
Кроме того, установлено, что в проходящей техосмотр машине должны быть аварийный знак, аптечка и огнетушитель.
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