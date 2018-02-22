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    Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным. Дагестан, Ирак, Чечня, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

    Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

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    Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

    Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

    Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

      Счастливым получился финал истории трехлетнего дагестанского мальчика, который стал сиротой в Ираке. Три года назад родители увезли его за границу. Отец примкнул к боевикам и погиб, а мать пропала. Ребенок оказался в приюте, где его и нашли правозащитники. Маленького мальчика передали родственникам в аэропорту Грозного. Теперь его будут воспитывать бабушка и дедушка.

      Рейс Багдад — Москва. Маленького пассажира в аэропорту Внуково встречали журналисты. Задерживаться здесь Зеид Абдулаев не собирается, в Грозном его ждут соскучившиеся бабушка, дедушка и многочисленные родственники, специально приехавшие из Дагестана. Ахмад Абдулаев узнал внука, которого не видел больше двух лет.

      Ахмад Абдулаев: «Мальчик родился в махачкалинском роддоме, 8–9 месяцев здесь был, в Дагестане, потом с мамой уехал в Дубай».

      Родителям дочь позвонила уже из Ирака. Зять, примкнувший к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», перебрался вместе с семьей в зону конфликта. Ребенку пришлось буквально прожить войну, увидеть охваченные огнем города и потерять отца. О судьбе матери и младшем брате, родившемся в Ираке, ничего не известно.

      Ребенок не может рассказать, где и как его ранило. Молчаливый Зейд только сегодня начал выговаривать слова, до сих пор изъяснялся на языке жестов. Последние 5 месяцев мальчик находился в приюте Багдада. Вернуть его домой смогли после обращения родных к главе Чечни. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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