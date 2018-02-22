Возвращенного из Багдада маленького дагестанца вернули родным

Счастливым получился финал истории трехлетнего дагестанского мальчика, который стал сиротой в Ираке. Три года назад родители увезли его за границу. Отец примкнул к боевикам и погиб, а мать пропала. Ребенок оказался в приюте, где его и нашли правозащитники. Маленького мальчика передали родственникам в аэропорту Грозного. Теперь его будут воспитывать бабушка и дедушка.
Рейс Багдад — Москва. Маленького пассажира в аэропорту Внуково встречали журналисты. Задерживаться здесь Зеид Абдулаев не собирается, в Грозном его ждут соскучившиеся бабушка, дедушка и многочисленные родственники, специально приехавшие из Дагестана. Ахмад Абдулаев узнал внука, которого не видел больше двух лет.
Ахмад Абдулаев: «Мальчик родился в махачкалинском роддоме, 8–9 месяцев здесь был, в Дагестане, потом с мамой уехал в Дубай».
Родителям дочь позвонила уже из Ирака. Зять, примкнувший к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», перебрался вместе с семьей в зону конфликта. Ребенку пришлось буквально прожить войну, увидеть охваченные огнем города и потерять отца. О судьбе матери и младшем брате, родившемся в Ираке, ничего не известно.
Ребенок не может рассказать, где и как его ранило. Молчаливый Зейд только сегодня начал выговаривать слова, до сих пор изъяснялся на языке жестов. Последние 5 месяцев мальчик находился в приюте Багдада. Вернуть его домой смогли после обращения родных к главе Чечни. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.
Ахмад Абдулаев: «Мальчик родился в махачкалинском роддоме, 8–9 месяцев здесь был, в Дагестане, потом с мамой уехал в Дубай».
Родителям дочь позвонила уже из Ирака. Зять, примкнувший к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», перебрался вместе с семьей в зону конфликта. Ребенку пришлось буквально прожить войну, увидеть охваченные огнем города и потерять отца. О судьбе матери и младшем брате, родившемся в Ираке, ничего не известно.
Ребенок не может рассказать, где и как его ранило. Молчаливый Зейд только сегодня начал выговаривать слова, до сих пор изъяснялся на языке жестов. Последние 5 месяцев мальчик находился в приюте Багдада. Вернуть его домой смогли после обращения родных к главе Чечни. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.
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