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    В Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик. Дагестан, дети и подростки, Ирак, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик

    В Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик

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    В Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик

    В Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик

      Из Ирака в Россию удалось вернуть еще одного ребенка. Маленький дагестанец Зейд Абдулаев прибыл Москву на самолете, доставивший его борт приземлился сегодня в аэропорту Внуково.

      В Грозном ребенка ждут дедушка и бабушка. Именно дедушка записал видеоролик с просьбой помочь вернуть внука домой.

      В 2015-м родители увезли ребенка в ОАЭ, затем семья перебралась в Ирак. По словам дедушки Абдулаева, отец мальчика погиб, судьба матери неизвестна. В одном из приютов Ирака пока еще остается младший брат Зейда.

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