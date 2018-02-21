В Москву доставлен живший в багдадском приюте дагестанский мальчик

Из Ирака в Россию удалось вернуть еще одного ребенка. Маленький дагестанец Зейд Абдулаев прибыл Москву на самолете, доставивший его борт приземлился сегодня в аэропорту Внуково.

В Грозном ребенка ждут дедушка и бабушка. Именно дедушка записал видеоролик с просьбой помочь вернуть внука домой.



В 2015-м родители увезли ребенка в ОАЭ, затем семья перебралась в Ирак. По словам дедушки Абдулаева, отец мальчика погиб, судьба матери неизвестна. В одном из приютов Ирака пока еще остается младший брат Зейда.