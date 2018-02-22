Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    В Мексике взорвался паром с туристами. ДТП, Мексика, Перу, автобусы, паромы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике взорвался паром с туристами

    В Мексике взорвался паром с туристами

    комментировать
    В Мексике взорвался паром с туристами

    В Мексике взорвался паром с туристами

    В Мексике взорвался паром с туристами

      В городе Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо у причала взорвался пассажирский паром. В момент ЧП на его борту находилось множество туристов. По разным данным, пострадали от 19 до 25 человек, в том числе дети.

      По словам очевидцев, хлопок раздался, когда судно причаливало к пирсу. Взрывной волной повредило правый борт, начался пожар. Всех пассажиров экстренно эвакуировали на сушу. Как написал в своем Twitter министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид, причиной трагедии стал взрыв скопившегося газа, пострадали 19 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.







      Ранее глава Управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса сообщил, что при взрыве получили травмы 25 пассажиров парома, их жизни вне опасности.

      Пока в Мексике разбираются в обстоятельствах взрыва на пароме, на юге Перу на месте катастрофы пассажирского автобуса идет спасательная операция. По последним данным, в ДТП погибли 44 человека. Трагедия произошла ночью. Машина вылетела с дороги и упала в пропасть на 100-метровую глубину. На месте крушения работают полицейские, военные и добровольцы. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru