В Мексике взорвался паром с туристами

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Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо у причала взорвался пассажирский паром. В момент ЧП на его борту находилось множество туристов. По разным данным, пострадали от 19 до 25 человек, в том числе дети.
По словам очевидцев, хлопок раздался, когда судно причаливало к пирсу. Взрывной волной повредило правый борт, начался пожар. Всех пассажиров экстренно эвакуировали на сушу. Как написал в своем Twitter министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид, причиной трагедии стал взрыв скопившегося газа, пострадали 19 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Ранее глава Управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса сообщил, что при взрыве получили травмы 25 пассажиров парома, их жизни вне опасности.
Пока в Мексике разбираются в обстоятельствах взрыва на пароме, на юге Перу на месте катастрофы пассажирского автобуса идет спасательная операция. По последним данным, в ДТП погибли 44 человека. Трагедия произошла ночью. Машина вылетела с дороги и упала в пропасть на 100-метровую глубину. На месте крушения работают полицейские, военные и добровольцы. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
En @SECTUR_mx estamos atentos al desafortunado accidente ocurrido esta mañana en Playa del Carmen, en el que se reportan personas lesionadas que están siendo atendidas por las autoridades locales y la empresa. Se considera que el accidente fue provocado por acumulación de gases.— Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 21 февраля 2018 г.
19 personas resultaron heridas en el accidente en Playa del Carmen y de los cuales sólo uno se considera está grave.— Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 21 февраля 2018 г.
Ранее глава Управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса сообщил, что при взрыве получили травмы 25 пассажиров парома, их жизни вне опасности.
Пока в Мексике разбираются в обстоятельствах взрыва на пароме, на юге Перу на месте катастрофы пассажирского автобуса идет спасательная операция. По последним данным, в ДТП погибли 44 человека. Трагедия произошла ночью. Машина вылетела с дороги и упала в пропасть на 100-метровую глубину. На месте крушения работают полицейские, военные и добровольцы. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
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