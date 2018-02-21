В Перу автобус с пассажирами рухнул в пропасть, 30 погибших

Полный пассажирский автобус упал в пропасть в Перу. В результате погибли 30 человек, два десятка ранены.
Авария случилась на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа. По данным портала Peru21, водитель потерял контроль над управлением, и автобус рухнул в пропасть с 200-метровой высоты.
Жертвами аварии стали 30 человек. По информации спасателей, число погибших может увеличиться.
Еще 22 человека получили ранения, среди них есть несовершеннолетние дети. Пострадавших доставили в больницы. Врачи говорят, что некоторые раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.
Свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших уже выразил президент Перу Педро Кучински.
Жертвами аварии стали 30 человек. По информации спасателей, число погибших может увеличиться.
Еще 22 человека получили ранения, среди них есть несовершеннолетние дети. Пострадавших доставили в больницы. Врачи говорят, что некоторые раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.
Свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших уже выразил президент Перу Педро Кучински.
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