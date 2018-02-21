Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    В Перу автобус с пассажирами рухнул в пропасть, 30 погибших

    комментировать

    В Перу автобус с пассажирами рухнул в пропасть, 30 погибших

    В Перу автобус с пассажирами рухнул в пропасть, 30 погибших

    Полный пассажирский автобус упал в пропасть в Перу. В результате погибли 30 человек, два десятка ранены.

    Авария случилась на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа. По данным портала Peru21, водитель потерял контроль над управлением, и автобус рухнул в пропасть с 200-метровой высоты.

    Жертвами аварии стали 30 человек. По информации спасателей, число погибших может увеличиться.

    Еще 22 человека получили ранения, среди них есть несовершеннолетние дети. Пострадавших доставили в больницы. Врачи говорят, что некоторые раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших уже выразил президент Перу Педро Кучински.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru