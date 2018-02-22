Пентагон потребовал от России изменить «агрессивное геополитическое поведение»

В Пентагоне обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД) и назвали условия отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами.
Как заявил зампомощника министра обороны США Роберт Суфер, США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, если Россия будет соблюдать договор РСМД и начнет переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия.
Также Суфер заявил, что в США обеспокоены «агрессивным геополитическим поведением РФ на международной арене».
Роберт Суфер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики: «Если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать».
Кроме того, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, Суфер заявил, что Россия наращивает запасы нестратегического ядерного оружия. По его словам, США «нужно что-то сделать, чтобы ответить на это», передает РИА Новости.
Договор РСМД, подписанный в 1987 году, запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва никогда не нарушала договор, однако у России есть вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением соглашения.
Также Суфер заявил, что в США обеспокоены «агрессивным геополитическим поведением РФ на международной арене».
Роберт Суфер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики: «Если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать».
Кроме того, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, Суфер заявил, что Россия наращивает запасы нестратегического ядерного оружия. По его словам, США «нужно что-то сделать, чтобы ответить на это», передает РИА Новости.
Договор РСМД, подписанный в 1987 году, запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва никогда не нарушала договор, однако у России есть вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением соглашения.
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