Родители Меланьи Трамп получат гражданство США

Родители первой леди США получили американскую
грин-карту.
Как сообщил адвокат Майкл Уилдс, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс получили статус постоянных жителей США.
При этом он не стал уточнять, как именно родители Меланьи Трамп получили грин-карту, призвав уважать частную жизнь семьи первой леди.
Теперь, пишет The Washington Post, супруги Кнавс ждут, когда им сообщат дату церемонии получения американского гражданства.
Надо сказать, что ранее Дональд Трамп не раз выступал за ужесточение правил миграции. Так, президент США критиковал лотерею на грин-карт и заявлял о намерении закрыть программу по защите мигрантов, приехавших в США в детстве, от депортации.
Меланья Трамп родилась в словенском городе Ново-Место. Супругой нынешнего хозяина Белого дома она стала в 2005 году. А через год Меланья Трамп получила американское гражданство.
При этом он не стал уточнять, как именно родители Меланьи Трамп получили грин-карту, призвав уважать частную жизнь семьи первой леди.
Теперь, пишет The Washington Post, супруги Кнавс ждут, когда им сообщат дату церемонии получения американского гражданства.
Надо сказать, что ранее Дональд Трамп не раз выступал за ужесточение правил миграции. Так, президент США критиковал лотерею на грин-карт и заявлял о намерении закрыть программу по защите мигрантов, приехавших в США в детстве, от депортации.
Меланья Трамп родилась в словенском городе Ново-Место. Супругой нынешнего хозяина Белого дома она стала в 2005 году. А через год Меланья Трамп получила американское гражданство.
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