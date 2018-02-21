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    Футболист «Црвены Звезды» расплакался после матча с ЦСКА

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Футболист «Црвены Звезды» расплакался после матча с ЦСКА

    Футболист «Црвены Звезды» расплакался после матча с ЦСКА

    Футболист «Црвены Звезды» расплакался после матча с ЦСКА
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Форвард сербской «Црвены Звезды» Александар Пешич не смог сдержать эмоций после поражения в Москве.

    После финального свистка и вылета своей команды из Лиги Европы футболист расплакался, передает РИА Новости.

    Владан Милоевич, главный тренер «Црвены Звезды»: «Футболисты — они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире. Конечно, эмоции есть у всех, футболисты выкладываются на 100%. Но это спорт».

    Также Милоевич отметил, что у ЦСКА есть хорошие шансы на успех в Лиге Европы.

    В свою очередь наставник армейцев Виктор Гончаренко не стал гадать, с кем ЦСКА предстоит встретиться в следующем раунде Лиги Европы. При этом он отметил, что хотел бы получить в соперники киевское «Динамо», однако это возможно только в финале турнира, сообщает ТАСС.

    Напомним, сегодня ЦСКА на своем поле переиграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 1:0. Этот успех и ничейный результат в первом матче позволили армейцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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