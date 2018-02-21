Футболист «Црвены Звезды» расплакался после матча с ЦСКА

Форвард сербской «Црвены Звезды» Александар Пешич не смог сдержать эмоций после поражения в Москве.
После финального свистка и вылета своей команды из Лиги Европы футболист расплакался, передает РИА Новости.
Владан Милоевич, главный тренер «Црвены Звезды»: «Футболисты — они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире. Конечно, эмоции есть у всех, футболисты выкладываются на 100%. Но это спорт».
Также Милоевич отметил, что у ЦСКА есть хорошие шансы на успех в Лиге Европы.
В свою очередь наставник армейцев Виктор Гончаренко не стал гадать, с кем ЦСКА предстоит встретиться в следующем раунде Лиги Европы. При этом он отметил, что хотел бы получить в соперники киевское «Динамо», однако это возможно только в финале турнира, сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня ЦСКА на своем поле переиграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 1:0. Этот успех и ничейный результат в первом матче позволили армейцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Владан Милоевич, главный тренер «Црвены Звезды»: «Футболисты — они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире. Конечно, эмоции есть у всех, футболисты выкладываются на 100%. Но это спорт».
Также Милоевич отметил, что у ЦСКА есть хорошие шансы на успех в Лиге Европы.
В свою очередь наставник армейцев Виктор Гончаренко не стал гадать, с кем ЦСКА предстоит встретиться в следующем раунде Лиги Европы. При этом он отметил, что хотел бы получить в соперники киевское «Динамо», однако это возможно только в финале турнира, сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня ЦСКА на своем поле переиграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 1:0. Этот успех и ничейный результат в первом матче позволили армейцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
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