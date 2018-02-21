ЦСКА победил «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты ЦСКА добились минимальной победы над сербской «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Алан Дзагоев.
Отметим, что первый матч в Белграде закончился нулевой ничьей. Поэтому сегодняшний успех позволил ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Алан Дзагоев.
Отметим, что первый матч в Белграде закончился нулевой ничьей. Поэтому сегодняшний успех позволил ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
.@ligastavokru GIF-Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UEL #ЛигаЕвропы. 1/16 финала. 2-й матч. #ЦСКАЦрвенаЗвезда 1:0 45+1’ Алан Дзагоев (1-й матч 0:0. Общий счет 1:0) pic.twitter.com/aIcuEG9J2i— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 февраля 2018 г.
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