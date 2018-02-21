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    ЦСКА победил «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    ЦСКА победил «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

    ЦСКА победил «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

    ЦСКА победил «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Футболисты ЦСКА добились минимальной победы над сербской «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих.

    Единственный мяч в конце первого тайма забил Алан Дзагоев.

    Отметим, что первый матч в Белграде закончился нулевой ничьей. Поэтому сегодняшний успех позволил ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы.



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