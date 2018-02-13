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    ЦСКА и «Црвена Звезда» не смогли забить друг другу в Белграде

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    • Фото: pfc_cska /vk.com
    ЦСКА и «Црвена Звезда» не смогли забить друг другу в Белграде

    ЦСКА и «Црвена Звезда» не смогли забить друг другу в Белграде

    ЦСКА и «Црвена Звезда» не смогли забить друг другу в Белграде
  • Фото: pfc_cska /vk.com

    • Белградская «Црвена Звезда» и московский ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Матч, проходивший на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершился со счетом 0:0. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве.

    В четверг свои первые матчи в рамках 1/16 финала турнира сыграют московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Им будут противостоять испанский «Атлетик», французская «Ницца» и шотландский «Селтик» соответственно.

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