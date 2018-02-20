Во Львове на здании городской рады подняли флаг националистов

На здании городской рады Львова впервые подняли два флага: государственный флаг Украины и флаг украинских националистов.
На здании ратуши, где заседает городская рада Львова, во вторник впервые подняли два флага: государственный флаг Украины и красно-черный флаг ОУН-УПА. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.
Издание напоминает, что депутаты городского совета рекомендовали поднимать флаг несколько раз в год в честь памятных дат. Такое же решение на прошлой неделе приняли депутаты Киевской городской рады. Так, сегодня на Украине отмечают День памяти героев «небесной сотни» — людей, погибших во время акций протеста на Майдане зимой 2014 года.
Отмечается также, что депутаты рекомендовали поднимать красно-черный флаг на всех административных зданиях в городе, но ветераны националистических организаций не поддержали эту идею.
Напомним, Организация украинских националистов с 2015 года имеет в стране статус «борцов за независимость» Украины, а ее участники пользуются правом на соцгарантии. В России ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены.
Издание напоминает, что депутаты городского совета рекомендовали поднимать флаг несколько раз в год в честь памятных дат. Такое же решение на прошлой неделе приняли депутаты Киевской городской рады. Так, сегодня на Украине отмечают День памяти героев «небесной сотни» — людей, погибших во время акций протеста на Майдане зимой 2014 года.
Отмечается также, что депутаты рекомендовали поднимать красно-черный флаг на всех административных зданиях в городе, но ветераны националистических организаций не поддержали эту идею.
Напомним, Организация украинских националистов с 2015 года имеет в стране статус «борцов за независимость» Украины, а ее участники пользуются правом на соцгарантии. В России ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены.
Комментарии