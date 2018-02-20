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    Новый закон запретит в Ленобласти стройки на костях. Великая Отечественная война, Ленинградская область, законодательство, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый закон запретит в Ленобласти стройки на костях

    Новый закон запретит в Ленобласти стройки на костях

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    Новый закон запретит в Ленобласти стройки на костях

    Новый закон запретит в Ленобласти стройки на костях

      Губернатор Ленинградской области обозначил позицию, принципиально меняющую правила освоения новых земель.

      Его решение во многом продиктовано давним конфликтом бизнесменов и представителей военно-исторических обществ. Речь идет о так называемых стройках на костях, споры о которых неоднократно возникали на территории 47-го региона из-за находок поисковиков.

      Чтобы избежать повторения аналогичных скандалов, Александр Дрозденко направил в областной парламент соответствующий законопроект. Документ предполагает обязать потенциальных инвесторов проводить изыскательско-поисковые работы на территориях возможных воинских захоронений.

      Александр Дрозденко      , губернатор Ленинградской области: «Да, закон в определенной степени жесткий. Это закон, который ляжет определенной финансовой нагрузкой на тех, кто хочет строить в Ленинградской области, кто хочет разрабатывать карьер, кто захочет построить дорогу или проложить трубопровод. Но давайте согласимся, что память о павших солдатах дороже любых денег».

      По мнению Дрозденко, закон вступит в силу не ранее 1 мая. До этого времени чиновникам предстоит разработать и утвердить перечень территорий, подпадающих под его действие, а также требования к организациям, привлекаемым для осуществления поисковых работ.

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