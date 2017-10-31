Владельцы скандального песчаного карьера судятся с чиновниками Ленобласти

Бизнесмены пытаются опротестовать в Арбитражном суде решение о приостановке разработок в Кировском районе, где отряд поисковиков обнаружил захоронения времен Великой Отечественной.
Сегодня Арбитражный суд Петербурга приступил к рассмотрению дела, в котором ответчиком выступает комитет по культуре правительства Ленинградской области. Истцом выступила одна из строительных компаний, не согласная с тем, что чиновники приостановили работы по разработке карьера под Кировском. Летом поисковики нашли там многочисленные останки погибших во время Великой Отечественной войны солдат.
Энтузиасты пытались собственными силами прекратить строительные работы, однако это удалось сделать лишь после того, как об этой истории стало известно за пределами 47-го региона.
Выяснилось, что хотя у компании и была официальная лицензия на разработку карьера, по факту бизнесмены не имели результаты обязательных археологических исследований территории.
Следующее заседание назначено на 28 ноября. От его итогов будет зависеть не только разрешение на дальнейшую разработку карьера, но и, возможно, сдвинется с мертвой точки вопрос о придании этой территории Невского пятачка статуса мемориальной зоны.
Энтузиасты пытались собственными силами прекратить строительные работы, однако это удалось сделать лишь после того, как об этой истории стало известно за пределами 47-го региона.
Выяснилось, что хотя у компании и была официальная лицензия на разработку карьера, по факту бизнесмены не имели результаты обязательных археологических исследований территории.
Следующее заседание назначено на 28 ноября. От его итогов будет зависеть не только разрешение на дальнейшую разработку карьера, но и, возможно, сдвинется с мертвой точки вопрос о придании этой территории Невского пятачка статуса мемориальной зоны.
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