Кёрлингист Крушельницкий отверг обвинения в применении допинга

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов, и признался, что положительная
допинг-проба стала для него шоком.
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, заявил, что ни разу за всю карьеру не применял запрещенных препаратов. Заявление спортсмена опубликовала во вторник Федерация кёрлинга России.
Александр Крушельницкий, спортсмен: «Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере».
Крушельницкий также принес извинения своим коллегам-спортсменам и болельщикам за сложившуюся ситуацию и добавил, что он «как никто другой заинтересован в проведении скорейшего расследования».
Сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. Заявление в СК РФ сегодня также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
Александр Крушельницкий, спортсмен: «Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере».
Крушельницкий также принес извинения своим коллегам-спортсменам и болельщикам за сложившуюся ситуацию и добавил, что он «как никто другой заинтересован в проведении скорейшего расследования».
Сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. Заявление в СК РФ сегодня также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
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