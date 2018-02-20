Директора челябинского интерната уволят после скандала с изнасилованиями детей

Скандальная история о насилии над воспитанниками уральского интерната получила продолжение. Прокуроры вручили директору учреждения уведомление о расторжении трудового договора. Об этом сотрудники надзорного ведомства заявили после проверки, в ходе которой выявили грубейшие нарушения.
От действий педофила пострадали как минимум 7 детей. Как выяснилось, обвиняемый — 51-летний местный житель, который в детском доме был частым гостем и, по сути, имел свободный доступ к комнатам несовершеннолетних. Не исключено, что охранники и воспитатели пускали его как раз по указанию руководства. По словам бывших сотрудников, иногда мужчине даже позволяли увозить воспитанников на озеро под предлогом устроить пикник.
Светлана Венгер, бывший воспитатель приюта: «Он приходил, часто я его видела. Я откуда знаю, кто он такой, может, родитель. Смотрю, он с детьми общается. На рыбалку ходил с ними, в магазин ходил, покупал им конфеты или не знаю, чем он их задабривал».
Наталья Мамаева, старший помощник прокурора региона по связям со СМИ: «Администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников посторонним гражданами, не принимались меры также по восстановлению повреждений периметрального ограждения территории интерната. Таким образом, имелась возможность свободного доступа на территорию социального учреждения и бесконтрольного ухода воспитанников, что создавало условия для совершения преступлений в отношении детей».
В СК против мужчины возбудили уголовное дело, после предъявления обвинения его поместили под стражу. Сыщики продолжают опрашивать очевидцев. Ответить на вопросы правоохранителей, по всей вероятности, предстоит и сотрудникам органов соцзащиты региона.
Светлана Венгер, бывший воспитатель приюта: «Он приходил, часто я его видела. Я откуда знаю, кто он такой, может, родитель. Смотрю, он с детьми общается. На рыбалку ходил с ними, в магазин ходил, покупал им конфеты или не знаю, чем он их задабривал».
Наталья Мамаева, старший помощник прокурора региона по связям со СМИ: «Администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников посторонним гражданами, не принимались меры также по восстановлению повреждений периметрального ограждения территории интерната. Таким образом, имелась возможность свободного доступа на территорию социального учреждения и бесконтрольного ухода воспитанников, что создавало условия для совершения преступлений в отношении детей».
В СК против мужчины возбудили уголовное дело, после предъявления обвинения его поместили под стражу. Сыщики продолжают опрашивать очевидцев. Ответить на вопросы правоохранителей, по всей вероятности, предстоит и сотрудникам органов соцзащиты региона.
Комментарии