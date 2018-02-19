Прокуратура нашла нарушения в челябинском детдоме, где насиловали воспитанников

Скандал вокруг челябинского детдома, где произошли несколько случаев сексуального насилия над детьми, набирает обороты. К расследованию подключилась детский омбудсмен.
После шокирующих признаний воспитанников детдома об изнасилованиях уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина начала проверку.
Ирина Буторина: «Я в курсе ситуации, аппарат (омбудсмена) начал проверку. Результаты ее будут озвучены в том случае, если информация не навредит детям».
По этой же причине омбудсмен не стала называть детский дом, где насиловали воспитанников, сообщает ТАСС.
Напомним, скандал разгорелся после признаний семерых воспитанников детдома, которые после усыновления рассказали приемным родителям о насилии, жертвами которого они стали во время пребывания в социальном учреждении. Подростки рассказали, что некие посторонние мужчины брали их с собой на отдых. На озере они рыбачили, пекли картошку на костре, а потом некий Сергей с другом отводил несовершеннолетних за камыши и насиловал. Приемные матери предполагают, что сотрудники детдома могли брать с посетителей деньги, сообщает Chelyabinsk.ru.
Три семьи, которые взяли к себе детдомовцев, обратились в правоохранительные органы. Следствием было начато расследование, был задержан один из местных жителей. Еще одно уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении персонала детского дома и сотрудников опеки.
В прокуратуре региона сообщили о грубых нарушениях в учреждении, где насиловали детдомовцев. Так, выяснилось, что воспитанники могли свободно покидать учреждение, а посторонние имели возможность бесконтрольно заходить туда.
Прокуратура Челябинской области: «Прокуратура выявила грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних… В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников… отсутствовал должный контроль за детьми, зачастую заявления о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно… Посторонние имели свободный доступ на территорию учреждения, воспитанники имели возможность бесконтрольно уходить».
Прокуратура потребовала от главы района, где находится интернат, исправить выявленные нарушения. «Кроме того, поставлен вопрос о соответствии руководителя социального учреждения занимаемой должности», — пояснили в пресс-службе.
Ирина Буторина: «Я в курсе ситуации, аппарат (омбудсмена) начал проверку. Результаты ее будут озвучены в том случае, если информация не навредит детям».
По этой же причине омбудсмен не стала называть детский дом, где насиловали воспитанников, сообщает ТАСС.
Напомним, скандал разгорелся после признаний семерых воспитанников детдома, которые после усыновления рассказали приемным родителям о насилии, жертвами которого они стали во время пребывания в социальном учреждении. Подростки рассказали, что некие посторонние мужчины брали их с собой на отдых. На озере они рыбачили, пекли картошку на костре, а потом некий Сергей с другом отводил несовершеннолетних за камыши и насиловал. Приемные матери предполагают, что сотрудники детдома могли брать с посетителей деньги, сообщает Chelyabinsk.ru.
Три семьи, которые взяли к себе детдомовцев, обратились в правоохранительные органы. Следствием было начато расследование, был задержан один из местных жителей. Еще одно уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении персонала детского дома и сотрудников опеки.
В прокуратуре региона сообщили о грубых нарушениях в учреждении, где насиловали детдомовцев. Так, выяснилось, что воспитанники могли свободно покидать учреждение, а посторонние имели возможность бесконтрольно заходить туда.
Прокуратура Челябинской области: «Прокуратура выявила грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних… В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников… отсутствовал должный контроль за детьми, зачастую заявления о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно… Посторонние имели свободный доступ на территорию учреждения, воспитанники имели возможность бесконтрольно уходить».
Прокуратура потребовала от главы района, где находится интернат, исправить выявленные нарушения. «Кроме того, поставлен вопрос о соответствии руководителя социального учреждения занимаемой должности», — пояснили в пресс-службе.
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