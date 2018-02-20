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    Роскомнадзор: вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Роскомнадзор: вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит

    Роскомнадзор: вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит

    Роскомнадзор: вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • В Роскомнадзоре заявили, что пока не рассматривают вероятность блокировки видеохостинга YouTube в РФ из-за публикации информации о бизнесмене Олеге Дерипаске.

    Как подчеркнул глава Роскомнадзора Александр Жаров, руководство Google склоняется к тому, чтобы дождаться решения по иску Дерипаски, а потом принимать решение о блокировке материалов.

    Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Диалог наш с Youtube говорит о том, что уровень принятия решения поднимается все выше и выше. Для них не очень понятен, видимо, термин „обеспечительная мера“. Руководство компании Google склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения, потом принимать какие-то решения по блокировке… Мы будем продолжать наблюдать, не стоит забывать об аудитории ресурса».

    Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что и YouTube, и Instagram в РФ могут быть заблокированы, так как не выполняют постановление российского суда об удалении информации о бизнесмене Олеге Дерипаске.

    Ранее Роскомнадзор сообщил, что связанную с бизнесменом информацию удалили соцсеть Instagram и другие СМИ. Однако диалог на эту тему с представителями YouTube закончен не был, отметили в ведомстве.

    Иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших в своих социальных сетях частные фотографии Олега Дерипаски, а также тайно сделанные аудиозаписи его разговоров. Тем самым были раскрыты детали частной жизни бизнесмена. Фото и аудиозаписи были также использованы в фильме Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Представитель Дерипаски заявил, что намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. На прошлой неделе Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.

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