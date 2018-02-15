Минкомсвязь подтвердила возможность блокировки YouTube и Instagram в России

YouTube и Instagram не выполнили постановление российского суда об удалении информации о бизнесмене Олеге Дерипаске и могут быть заблокированы, заявили в Минкомсвязи.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что доступ к YouTube и Instagram в РФ может быть заблокирован из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски, передает РИА Новости.
Николай Никифоров, глава Минкомсвязи: «Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован».
Накануне Роскомнадзор сообщил, что все СМИ удалили информацию, связанную с бизнесменом. Отмечалось, что осталось лишь 13 ссылок, которые должны быть удалены до конца дня. При этом в ведомстве заявили, что ролики были удалены из соцсети Instagram, а с представителями YouTube диалог на эту тему был не закончен.
Иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших в своих социальных сетях частные фотографии Олега Дерипаски, а также тайно сделанные аудиозаписи его разговоров. Тем самым были раскрыты детали частной жизни бизнесмена. Фото и аудиозаписи были также использованы в фильме Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Представитель Дерипаски заявил, что намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. На прошлой неделе Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.
Ранее сегодня пользователи из сразу нескольких российских регионов сообщили о неполадках в работе YouTube.
Николай Никифоров, глава Минкомсвязи: «Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован».
Накануне Роскомнадзор сообщил, что все СМИ удалили информацию, связанную с бизнесменом. Отмечалось, что осталось лишь 13 ссылок, которые должны быть удалены до конца дня. При этом в ведомстве заявили, что ролики были удалены из соцсети Instagram, а с представителями YouTube диалог на эту тему был не закончен.
Иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших в своих социальных сетях частные фотографии Олега Дерипаски, а также тайно сделанные аудиозаписи его разговоров. Тем самым были раскрыты детали частной жизни бизнесмена. Фото и аудиозаписи были также использованы в фильме Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Представитель Дерипаски заявил, что намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. На прошлой неделе Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.
Ранее сегодня пользователи из сразу нескольких российских регионов сообщили о неполадках в работе YouTube.
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