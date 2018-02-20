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    Возобновление полетов в Каир перенесли на начало апреля

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    Возобновление полетов в Каир перенесли на начало апреля

    Возобновление полетов в Каир перенесли на начало апреля

    Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля по причине небольшого количества проданных билетов, сообщили в египетской авиакомпании EgyptAir.

    По словам директора департамента по связям с общественностью авиакомпании Дины аль-Фули, никаких препятствий для возобновления рейсов нет, однако «из-за отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона, то есть до 1 апреля».

    В Минтрансе РФ, в свою очередь, подтвердили, что все политические и технические вопросы для возобновления полетов между Россией и Египтом улажены.

    Минтранс России: «Все политические решения о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены».

    В Минтрансе также призвали все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления авиасообщения, передает РИА Новости.

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    Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, в ноябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека.

    Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала работа по усилению мер безопасности в аэропорту Каира.

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