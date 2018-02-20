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    Назарбаев избавил казахскую латиницу от апострофов

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    • Фото: akorda.kz
    Назарбаев избавил казахскую латиницу от апострофов

    Назарбаев избавил казахскую латиницу от апострофов

    Назарбаев избавил казахскую латиницу от апострофов
  • Фото: akorda.kz

    • Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о переводе казахского алфавита на латиницу.

    Переход на латинскую графику в Казахстане будет проводиться поэтапно — до 2025 года.

    Латинизацию языка в Казахстане начали проводить с 2012 году: тогда Нурсултан Назарбаев впервые предложил перевести национальный язык на систему письменности, используемую в крупнейших языках мира. В предыдущем проекте латиницей были обозначены 32 буквы, а специфические звуки выделены апострофами. Однако лингвисты выступили против такого количества апострофов, объяснив, что такое сложное написание букв, в частности, отрезало бы Казахстан от Интернета.

    Новый проект алфавита избавил казахский от трех букв с апострофами, их заменили на «sh», «ch» и «i». А в буквах «A», «G», «N», «O», «U», «Y» апострофы заменили на диакритические знаки.

    Обновленный указ о новом алфавите казахского языка вводится в действие со дня опубликования.

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