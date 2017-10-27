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    Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

    Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

    Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте главы государства.

    Из пресс-релиза: «В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года».

    В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами. Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

    В апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

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