Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом говорится в
пресс-релизе, опубликованном на сайте главы государства.
Из пресс-релиза: «В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года».
В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами. Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.
В апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.
В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами. Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.
В апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.
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