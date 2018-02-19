Суд вынес приговор хозяину медведя, убившего пенсионера под Воронежем

Владелец частного зоопарка, из которого сбежал медведь и убил пенсионера, получил реальный срок.
Суд признал 49-летнего жителя Воронежской области, который обустроил на территории своего домовладения частный зоопарк, виновным в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека».
Подсудимый приговорен к 1 году и шести месяцам в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в СК по региону.
Напомним, трагедия произошла в селе Семилуки 15 октября 2017 года. Медведь, которого владелец держал на своем участке вместе с другими животными, вырвал часть вольера и сбежал. Дикий зверь бросился к соседним участкам, на его пути оказался пожилой мужчина. В результате медведь набросился на пенсионера и убил его.
Владелец медведя бросился вдогонку за животным, но не смог его усмирить, он сам был ранен зверем и попал в больницу. Медведя ликвидировали прибывшие на место сотрудники полиции.
Подсудимый приговорен к 1 году и шести месяцам в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в СК по региону.
Напомним, трагедия произошла в селе Семилуки 15 октября 2017 года. Медведь, которого владелец держал на своем участке вместе с другими животными, вырвал часть вольера и сбежал. Дикий зверь бросился к соседним участкам, на его пути оказался пожилой мужчина. В результате медведь набросился на пенсионера и убил его.
Владелец медведя бросился вдогонку за животным, но не смог его усмирить, он сам был ранен зверем и попал в больницу. Медведя ликвидировали прибывшие на место сотрудники полиции.
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