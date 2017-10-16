Появилось видео ликвидации медведя-убийцы в Воронежской области

В Воронежской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла в селе Семилуки. Там из частного зоопарка сбежал медведь. Дикий зверь ранил хозяина и напал на пожилого мужчину — тот от полученных ран скончался. Животное еще около часа бегало по поселку. Прибывшие на место полицейские открыли огонь на поражение.
Даже после контрольного выстрела в голову медведя-убийцы, полицейские не сразу решились подойти к нему. Участковый, уничтоживший разъяренного хищника, признается, что было страшно. Шокированные селяне рассказывают: медведь более получаса держал целую улицу в ужасе.
Станислав Никулин, сын погибшего: «Триста килограммов минимум в нем, а он бегал как метеор, забор у соседей выломал, потом к моей калитке подбежал, кинул в него красное ведро, он не среагировал».
Станислав Никулин пытался выбежать на помощь к своему 87-летнему отцу, который работал на огороде, медведь неожиданно набросился на пенсионера, начал валять по земле и рвать на нем одежду. Соседи спрятались по домам и немедленно вызвали полицию. Пока ждали вооруженную подмогу, агрессивного зверя попытался усмирить его хозяин, получивший во время схватки с хищником множественные рваные раны.
На кадрах, снятых местным жителем, видно, как медведя загоняют в смертельную ловушку, стреляя из автомата. Только после пятого выстрела его удалось сбить с ног, раненный зверь попытался подняться, и полицейские произвели еще четыре выстрела. Сын погибшего пенсионера рассказывает: отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу.
По словам жителей села, трагедия была неизбежна — их сосед устроил во дворе своего дома зоосад. Два года назад привез восьмимесячного медвежонка, и на опасения и жалобы селян не реагировал.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
Станислав Никулин, сын погибшего: «Триста килограммов минимум в нем, а он бегал как метеор, забор у соседей выломал, потом к моей калитке подбежал, кинул в него красное ведро, он не среагировал».
Станислав Никулин пытался выбежать на помощь к своему 87-летнему отцу, который работал на огороде, медведь неожиданно набросился на пенсионера, начал валять по земле и рвать на нем одежду. Соседи спрятались по домам и немедленно вызвали полицию. Пока ждали вооруженную подмогу, агрессивного зверя попытался усмирить его хозяин, получивший во время схватки с хищником множественные рваные раны.
На кадрах, снятых местным жителем, видно, как медведя загоняют в смертельную ловушку, стреляя из автомата. Только после пятого выстрела его удалось сбить с ног, раненный зверь попытался подняться, и полицейские произвели еще четыре выстрела. Сын погибшего пенсионера рассказывает: отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу.
По словам жителей села, трагедия была неизбежна — их сосед устроил во дворе своего дома зоосад. Два года назад привез восьмимесячного медвежонка, и на опасения и жалобы селян не реагировал.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.
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