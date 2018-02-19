Праздник премьер: НТВ 23 Февраля покажет фильмы о мужской доблести

В День защитника Отечества телеканал НТВ покажет фильмы о мужской доблести и героизме, а также новые выпуски любимых программ.
Так, праздничное утро 23 Февраля телезрители НТВ смогут начать за просмотром легендарной картины Григория Чухрая «Баллада о солдате», повествующей о жизни юного связиста Алёши Скворцова, смелость и глубина сердца которого не знают границ.
Далее — премьера фильма «Секретная Африка. Русский Мозамбик» из уникального документального цикла «НТВ-видение». Новая работа специального корреспондента НТВ Алексея Поборцева расскажет историю о трагических судьбах советских людей, работавших в далекой экзотической стране Мозамбик в годы ее борьбы за независимость.
Также телеканал НТВ покажет зрителям сразу три части популярного фильма «Отставник», главным действующим лицом которого является полковник Сергей Михайлович Дедов по прозвищу Дед. Опытный офицер военной разведки уходит в отставку, но, как выяснится, после этого жизнь только начинается.
Вечером телезрители смогут первыми увидеть военную драму «Конвой» и стать свидетелями захватывающей истории молодого солдата Романа, оказавшегося в эпицентре событий Второй мировой. Бойцу предстоит не только пережить пропажу невесты и одолеть секретную немецкую группировку практически в одиночку, но и доставить секретный груз, не попавшись в руки беспощадной немецкой диверсионной группы Крюгера.
Завершит праздничный день премьера новых серий горячо любимого телезрителями детектива «Невский. Проверка на прочность». Развязка приближается: в новом сезоне майор Павел Семёнов вернется к работе, чтобы поставить точку в деле с неуловимым преступником по кличке Архитектор.
Субботним утром 24 февраля автомобилисты и автолюбители найдут много интересного в выпуске «Главной дороги». В программе покажут, как легковая машина знаменитой артистки Анны Семенович загорелась прямо на парковке. Как и большинство водителей, певица оказалась не готова к тому, что машина может сгореть за считаные минуты. Ведущие «Главной дороги» Андрей Федорцов и Денис Юченков выяснят, какой огнетушитель нужно возить с собой, чтобы спасти свой автомобиль: порошковый, углекислотный или воздушно-эмульсионный.
«Еда живая и мёртвая» и Сергей Малозёмов обратят внимание телезрителей на питание и все, что с ним связано: поделятся новым открытием в диетологии и поведают о тесте на микробиоту, взаимосвязи еды и настроения, а также вреде антибиотиков. В программе научат готовить с шиком и без лишних затрат, продемонстрировав пять ресторанных блюд, которые можно воссоздать в домашних условиях за сущие копейки. Помимо этого, в выпуске раскроют все секреты шиповника и озвучат рецепт необычного армянского блюда на его основе.
Кулинарную эстафету подхватит самый знаменитый британец российского телевидения — Джон Уоррен, который отправится в столицу Урала — город Екатеринбург. Харизматичный путешественник узнает, кто населяет городок чекистов сегодня, сходит на рынок с бунтарем уральской кухни, откроет для себя скинджоринг и познакомится с обитателями сказочного парка. Также британец продегустирует концептуальные пельмени и приготовит исетскую котлету с квашеной в вине капустой.
Время интригующих признаний наступит с появлением в эфире программы «Секрет на миллион», гостьей которой станет певица Ирина Салтыкова. Впервые артистка откровенно расскажет, с кем была счастлива после знаменитого Виктора Салтыкова, упомянет три серьезных романа и объяснит, почему во второй раз не смогла выйти замуж и снова стать матерью.
Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о своем старшем брате и его жизни, а также назовет причину, по которой скрывает близкого родственника. Со слезами на глазах певица вспомнит тяжело болевшего отца, с которым она так и не успела проститься. Также Ирина предельно честно ответит на вопрос, который интересует миллионы зрителей: свободно ли ее сердце сейчас?
Праздничный прайм-тайм украсит международный детский вокальный конкурс «Ты супер!», отборочный тур которого в самом разгаре. Телезрители продолжают знакомиться с новыми участниками шоу. На пути к исполнению заветной мечты конкурсантам помогают ведущий Вадим Такменёв и члены жюри: Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Виктор Дробыш. А поддержать участников одного из самых масштабных детских проектов на просторах отечественного телевидения приходят не только близкие люди, но и звезды первой величины.
Вечер продолжит увлекательная премьера кинофильма «Отставник. Позывной „Бродяга“», главный герой которого — подполковник Юрий Жуковский на пенсии. Он бросит вызов представителям криминального бизнеса и проведет собственное расследование трагической смерти рядового солдата, идя наперекор решению командования и специальной комиссии.
Один из главных сюрпризов преподнесет «Квартирник НТВ у Маргулиса», который продолжает традицию камерных концертов культовых артистов, на которые сложно попасть в реальной жизни. В гости к ведущему Евгению Маргулису в сопровождении струнного квартета придет популярная рок-группа «Сплин», которая исполнит самые известные композиции и расскажет уникальные истории из гастролей в США.
Утром 25 февраля «Чудо техники» и Сергей Малозёмов подробно расскажут о тайнах инфаркта и ответят на вопросы: какие технологии способны победить инфаркт за 1,5 часа и что такое «инфарктная сеть»? Также в выпуске раскроют все секреты термосов для еды и ланч-боксов с подогревом и проведут необычный эксперимент, чтобы установить степень их герметичности. В этот раз телезрители познакомятся с двумя умельцами недели, которые представят жилет для фигуристов, помогающий в совершенствовании техники.
Новое «чудо» предстоит выбрать из следующих претендентов: компактного «сканера» окружающей среды, тряпки для уборки, впитывающей большие объемы жидкости, и GPS-метки, которая поможет найти кошелек или ключи.
В обеденное время «НашПотребНадзор» и его ведущий Олег Солнцев расскажут, с чем категорически запрещено смешивать алкоголь, и отправятся в Венгрию, где протестируют знаменитое местное лакомство — сало с перцем под названием шпик. В программе проведут проверку негорючих стройматериалов и выяснят, какие из них на самом деле могут отлично гореть, а также объяснят, откуда дома появляются нежданные гости в виде жуков, пищевой моли, плесени и не только.
Настоящим подарком к празднику для всех зрителей станет концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром». На сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут Анна Нетрбко и Юсиф Эйвазов, группа «Любэ» и Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Валерия, Алсу, Екатерина Гусева, Николай Фоменко и другие звезды отечественной эстрады, театра и кино.
Также телезрителей ждут выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова, солистов Государственного Академического Большого театра, «Хора Турецкого», народных ансамблей, танцевальные номера и удивительные сюрпризы. Помимо этого, концерт предоставит уникальную возможность познакомиться с историей газовой индустрии в России, начиная от 1819 года и заканчивая сегодняшним днем.
Кульминацией воскресного эфира станет кинолента «Русский характер», действие которой разворачивается вокруг военного моряка Максима Фадеева. Вынужденная поездка главного героя в Крым превращается в необходимость защитить малую родину и близких, живущих на полуострове, от опасной банды, терроризирующей прибрежный поселок и спонсируемой местным олигархом.
Далее — премьера фильма «Секретная Африка. Русский Мозамбик» из уникального документального цикла «НТВ-видение». Новая работа специального корреспондента НТВ Алексея Поборцева расскажет историю о трагических судьбах советских людей, работавших в далекой экзотической стране Мозамбик в годы ее борьбы за независимость.
Также телеканал НТВ покажет зрителям сразу три части популярного фильма «Отставник», главным действующим лицом которого является полковник Сергей Михайлович Дедов по прозвищу Дед. Опытный офицер военной разведки уходит в отставку, но, как выяснится, после этого жизнь только начинается.
Вечером телезрители смогут первыми увидеть военную драму «Конвой» и стать свидетелями захватывающей истории молодого солдата Романа, оказавшегося в эпицентре событий Второй мировой. Бойцу предстоит не только пережить пропажу невесты и одолеть секретную немецкую группировку практически в одиночку, но и доставить секретный груз, не попавшись в руки беспощадной немецкой диверсионной группы Крюгера.
Завершит праздничный день премьера новых серий горячо любимого телезрителями детектива «Невский. Проверка на прочность». Развязка приближается: в новом сезоне майор Павел Семёнов вернется к работе, чтобы поставить точку в деле с неуловимым преступником по кличке Архитектор.
Субботним утром 24 февраля автомобилисты и автолюбители найдут много интересного в выпуске «Главной дороги». В программе покажут, как легковая машина знаменитой артистки Анны Семенович загорелась прямо на парковке. Как и большинство водителей, певица оказалась не готова к тому, что машина может сгореть за считаные минуты. Ведущие «Главной дороги» Андрей Федорцов и Денис Юченков выяснят, какой огнетушитель нужно возить с собой, чтобы спасти свой автомобиль: порошковый, углекислотный или воздушно-эмульсионный.
«Еда живая и мёртвая» и Сергей Малозёмов обратят внимание телезрителей на питание и все, что с ним связано: поделятся новым открытием в диетологии и поведают о тесте на микробиоту, взаимосвязи еды и настроения, а также вреде антибиотиков. В программе научат готовить с шиком и без лишних затрат, продемонстрировав пять ресторанных блюд, которые можно воссоздать в домашних условиях за сущие копейки. Помимо этого, в выпуске раскроют все секреты шиповника и озвучат рецепт необычного армянского блюда на его основе.
Кулинарную эстафету подхватит самый знаменитый британец российского телевидения — Джон Уоррен, который отправится в столицу Урала — город Екатеринбург. Харизматичный путешественник узнает, кто населяет городок чекистов сегодня, сходит на рынок с бунтарем уральской кухни, откроет для себя скинджоринг и познакомится с обитателями сказочного парка. Также британец продегустирует концептуальные пельмени и приготовит исетскую котлету с квашеной в вине капустой.
Время интригующих признаний наступит с появлением в эфире программы «Секрет на миллион», гостьей которой станет певица Ирина Салтыкова. Впервые артистка откровенно расскажет, с кем была счастлива после знаменитого Виктора Салтыкова, упомянет три серьезных романа и объяснит, почему во второй раз не смогла выйти замуж и снова стать матерью.
Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о своем старшем брате и его жизни, а также назовет причину, по которой скрывает близкого родственника. Со слезами на глазах певица вспомнит тяжело болевшего отца, с которым она так и не успела проститься. Также Ирина предельно честно ответит на вопрос, который интересует миллионы зрителей: свободно ли ее сердце сейчас?
Праздничный прайм-тайм украсит международный детский вокальный конкурс «Ты супер!», отборочный тур которого в самом разгаре. Телезрители продолжают знакомиться с новыми участниками шоу. На пути к исполнению заветной мечты конкурсантам помогают ведущий Вадим Такменёв и члены жюри: Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Виктор Дробыш. А поддержать участников одного из самых масштабных детских проектов на просторах отечественного телевидения приходят не только близкие люди, но и звезды первой величины.
Вечер продолжит увлекательная премьера кинофильма «Отставник. Позывной „Бродяга“», главный герой которого — подполковник Юрий Жуковский на пенсии. Он бросит вызов представителям криминального бизнеса и проведет собственное расследование трагической смерти рядового солдата, идя наперекор решению командования и специальной комиссии.
Один из главных сюрпризов преподнесет «Квартирник НТВ у Маргулиса», который продолжает традицию камерных концертов культовых артистов, на которые сложно попасть в реальной жизни. В гости к ведущему Евгению Маргулису в сопровождении струнного квартета придет популярная рок-группа «Сплин», которая исполнит самые известные композиции и расскажет уникальные истории из гастролей в США.
Утром 25 февраля «Чудо техники» и Сергей Малозёмов подробно расскажут о тайнах инфаркта и ответят на вопросы: какие технологии способны победить инфаркт за 1,5 часа и что такое «инфарктная сеть»? Также в выпуске раскроют все секреты термосов для еды и ланч-боксов с подогревом и проведут необычный эксперимент, чтобы установить степень их герметичности. В этот раз телезрители познакомятся с двумя умельцами недели, которые представят жилет для фигуристов, помогающий в совершенствовании техники.
Новое «чудо» предстоит выбрать из следующих претендентов: компактного «сканера» окружающей среды, тряпки для уборки, впитывающей большие объемы жидкости, и GPS-метки, которая поможет найти кошелек или ключи.
В обеденное время «НашПотребНадзор» и его ведущий Олег Солнцев расскажут, с чем категорически запрещено смешивать алкоголь, и отправятся в Венгрию, где протестируют знаменитое местное лакомство — сало с перцем под названием шпик. В программе проведут проверку негорючих стройматериалов и выяснят, какие из них на самом деле могут отлично гореть, а также объяснят, откуда дома появляются нежданные гости в виде жуков, пищевой моли, плесени и не только.
Настоящим подарком к празднику для всех зрителей станет концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром». На сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут Анна Нетрбко и Юсиф Эйвазов, группа «Любэ» и Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Валерия, Алсу, Екатерина Гусева, Николай Фоменко и другие звезды отечественной эстрады, театра и кино.
Также телезрителей ждут выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова, солистов Государственного Академического Большого театра, «Хора Турецкого», народных ансамблей, танцевальные номера и удивительные сюрпризы. Помимо этого, концерт предоставит уникальную возможность познакомиться с историей газовой индустрии в России, начиная от 1819 года и заканчивая сегодняшним днем.
Кульминацией воскресного эфира станет кинолента «Русский характер», действие которой разворачивается вокруг военного моряка Максима Фадеева. Вынужденная поездка главного героя в Крым превращается в необходимость защитить малую родину и близких, живущих на полуострове, от опасной банды, терроризирующей прибрежный поселок и спонсируемой местным олигархом.
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