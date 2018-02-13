«Секретная Африка. Русский Мозамбик»: НТВ представляет документальный фильм Алексея Поборцева

В 70-е годы прошлого века на юге Африки рушилась вековая колониальная система. Бывшая португальская колония — Мозамбик — объявила независимость и взяла курс на построение социализма. Но кто и как станет его строить? Идет жестокая гражданская война. Экономика полностью разрушена, все квалифицированные специалисты уехали. Без посторонней помощи новая власть долго не продержится. В условиях строгой секретности СССР направляет на юг Африки значительный контингент военных советников, а также летчиков, врачей, строителей, геологов. Часто они даже не представляют, в какую страну едут, и какие испытания и трудности их там ждут.Дмитрий Чижов — военный переводчик, ему исполнился всего 21 год, когда машина, в которой он ехал вместе с четырьмя советскими военными советниками, попала в засаду. Погибли все. Случилось это в 1979 году недалеко от города Шимойо в Мозамбике. Это были первые боевые потери Советского Союза в войне, про которую до сих пор почти ничего неизвестно.Судьба Дмитрия Чижова — один из эпизодов фильма, рассказал автор фильма Алексей Поборцев, который в 80-е годы сам служил военным переводчиком в другой африканской стране — Анголе.: «В московской школе, где учился Дима, есть музей его имени, там мы встретились с его мамой и сестрой. С их согласия мы решили разыскать тех, кто организовал засаду почти 40 лет назад. Ими оказались родезийские спецназовцы. И нам удалось их найти. Знаете, гораздо трудней оказалось брать у них интервью. Я имею в виду, в моральном плане. Как с ними разговаривать? Ведь они стреляли по нашим офицерам. Они виноваты в их гибели. Но война есть война. И столько лет прошло. Мы вполне мирно с ними расстались».