«Страшный кошмар»: у французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде

На проходящей в Пхёнчхане Олимпиаде во время выступления французских фигуристов с Габриэлой Пападакис произошла неприятность.
Во время выполнения одного из элементов часть платья Габриэлы предательски задралась, обнажив грудь. Несмотря на это, фигуристка со своим партнером Гийомом Сизероном откатали танец до конца.
Пападакис сильно расстроилась, произошедшее она назвала самым страшным кошмаром в Пхёнчхане. Фигуристку цитирует «Спорт-Экспресс».
Габриэла Пападакис: «Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать».
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что задравшееся платье сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и Сизерона, спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик, сообщает ТАСС.
Наталья Бестемьянова: «Судейство в турнире танцоров абсолютно объективно, и мировой рекорд у канадцев заслужен — очень хорошо откатались. А вот Пападакис и Сизерон, которые также претендуют на золото, потеряли кураж. Думаю, виной тому расстегнувшийся ворот платья — после ошибок прежний шик пропал».
В короткой программе французы показали второй результат, набрав 81,93 балла. Первое место занял танцевальный дуэт из Канады Тесса Вирчу и Скотт Моир (83,67 балла), замыкают тройку американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (77,75). Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв получили за короткую программу 75,47 балла, они на шестом месте.
Пападакис сильно расстроилась, произошедшее она назвала самым страшным кошмаром в Пхёнчхане. Фигуристку цитирует «Спорт-Экспресс».
Габриэла Пападакис: «Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать».
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что задравшееся платье сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и Сизерона, спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик, сообщает ТАСС.
Наталья Бестемьянова: «Судейство в турнире танцоров абсолютно объективно, и мировой рекорд у канадцев заслужен — очень хорошо откатались. А вот Пападакис и Сизерон, которые также претендуют на золото, потеряли кураж. Думаю, виной тому расстегнувшийся ворот платья — после ошибок прежний шик пропал».
В короткой программе французы показали второй результат, набрав 81,93 балла. Первое место занял танцевальный дуэт из Канады Тесса Вирчу и Скотт Моир (83,67 балла), замыкают тройку американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (77,75). Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв получили за короткую программу 75,47 балла, они на шестом месте.
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