Канадский танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир занял первое место в короткой программе на Олимпиаде, установив новый мировой рекорд.
Спортсмены получили за прокат 83,67 балла. При этом предыдущее достижение в коротком танце принадлежало этому же канадскому дуэту. В 2017 году на турнире в Канаде они получили за прокат 82,68 балла.
Вирчу и Моир являются чемпионами Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и серебряными призерами Игр-2014 в Сочи. В Пхёнчхане Вирчу и Моир стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткого танца идут шестыми. За свой прокат они получили 75,47 балла — это больше, чем в командном турнире.
Екатерина Боброва: «Прокат был достойный. Может, менее раскрепощенный, чем в командном турнире. Хотя во второй половине программы уже дали жару. Но оценка выше, чем в командном, есть повод порадоваться».
Дмитрий Соловьев: «Старались все держать под контролем. Эмоции дают сбой, было важно кататься чисто. После командного турнира посмотрели прокаты, увидели ошибки. Сегодня, на наш взгляд, сделали все».
Второе место в короткой программе заняли французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (81,93), замыкают тройку американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (77,75).
Еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (66,47) показала 13-й результат.
Вирчу и Моир являются чемпионами Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и серебряными призерами Игр-2014 в Сочи. В Пхёнчхане Вирчу и Моир стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткого танца идут шестыми. За свой прокат они получили 75,47 балла — это больше, чем в командном турнире.
Екатерина Боброва: «Прокат был достойный. Может, менее раскрепощенный, чем в командном турнире. Хотя во второй половине программы уже дали жару. Но оценка выше, чем в командном, есть повод порадоваться».
Дмитрий Соловьев: «Старались все держать под контролем. Эмоции дают сбой, было важно кататься чисто. После командного турнира посмотрели прокаты, увидели ошибки. Сегодня, на наш взгляд, сделали все».
Второе место в короткой программе заняли французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (81,93), замыкают тройку американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (77,75).
Еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (66,47) показала 13-й результат.
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