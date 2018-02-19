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    Создатель сожженного под Калугой макета храма ответил на обвинения в кощунстве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Создатель сожженного под Калугой макета храма ответил на обвинения в кощунстве

    Создатель сожженного под Калугой макета храма ответил на обвинения в кощунстве

    Создатель сожженного под Калугой макета храма ответил на обвинения в кощунстве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Автор проекта «Пламенеющая готика» Николай Полисский ответил на обвинения в кощунстве, которые стали поступать в его адрес из-за перформанса в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Архитектор заявил, что в сожженном арт-объекте не было ничего культового: ни крестов, ни алтаря. И причиной разгоревшегося скандала стало простое недопонимание.

    Николай Полисский, архитектор: «Вопросы политики, религии, национальностей и всякого рода разжигание конфликтов или оскорбления искренних чувств табуированы для деятельности художников в нашем парке. Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания».

    Однако, по словам архитектора, многие не поняли его задумку. А когда скандал уже разгорелся, слушать объяснения не захотели.

    Николай Полисский: «Стоит нескольким людям разжечь в интернете дискуссию на болезненную тему, как уже никто не хочет разбираться и слушать друг друга. Обращаюсь ко всем для кого моя работа показалась оскорбительной. В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять».

    Полисский заявил, что надеется на диалог с представителями католической или православной церквей. И, если они обнаружат что-то кощунственно в его действиях, то он «готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению насколько это возможно в современном мире».

    Ранее сообщалось, что на Масленицу в парке «Никола-Ленивец» сожгли арт-объект, напоминающий католический храм. Акция прошла в рамках фестиваля «Архстояние». Вокруг этого действа вспыхнул скандал. Проект резко осудили в РПЦ, отметив, что подобные акции недопустимы относительно храмов любой конфессии. А телеведущий Максим Галкин заявил, что сожжение сделанного из палок макета не было похоже на праздничное мероприятие, да и вообще «выглядит жутко».

    Скандальное сожжение храма из веток: мнения и яркие кадры

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