После сожжения под Калугой макета готического собора разгорелся скандал

На Масленицу в парке
«Никола-Ленивец» сожгли арт-объект — макет 30-метрового католического храма. Акция прошла в рамках фестиваля «Архстояние», но вокруг этого действа вспыхнул скандал.
Одним из первых возмущение из-за сожжения макета католического храма выразил телеведущий Максим Галкин. Негативный комментарий он опубликовал в своем Instagram.
Максим Галкин: «Может, вы мне объясните, зачем сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко».
По его мнению, сожжение сделанного из палок макета не было похоже на праздничное мероприятие.
Максим Галкин: «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?»
Он подчеркнул, что в этом перфомансе видит «кривозеркальный перекос» российского общества.
Огненное действо резко осудили в РПЦ, отметив, что подобные акции недопустимы относительно храмов любой конфессии, пишет сайт «Комсомольской правды». В Русской православной церкви добавили, что зрелище пылающего храма не может вызывать ничего, кроме осуждения, у тех, кто ассоциирует себя с христианской культурой. Особенно печально это выглядит с учетом событий на Украине, где поджигают храмы канонической церкви.
Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ: «Автор называет этот проект „Пламенеющая готика“, и это якобы должно оставить индифферентными всех людей, которые не имеют отношения к католической церкви (поскольку именно ей характерна такая храмовая архитектура). Но это совершенно неадекватное представление о неприкосновенности христианских символов, ценность которых не зависит от их принадлежности к той или иной конфессии».
Сам автор проекта «Пламенеющая готика» Николай Полисский заявил, что сожжение арт-объекта не имело никакого отношения к религии и христианским храмам. Об этом он заявил «Эху Москвы». Он пояснил, что сожжение провели в рамках архитектурного фестиваля «Архстояние».
Николай Полисский: «Никакого отношения к религии я не имею, это все архитектурный фестиваль, это игра с архитектурными стилями, есть такой термин „пламенеющая готика“, в нем есть нечто большее, чем сделали архитекторы. Совершенно никакого религиозного подтекста там нет, я на этом настаиваю».
Автор проекта оказался удивлен реакцией на его перформанс. Он подчеркнул, что был сожжен макет архитектурного сооружения, а «храм становится храмом только тогда, когда его освящает определенная конфессия».
Николай Полисский: «Я сжигал кучу палок и совершенно не предполагал, что кто-то может обидеться».
Он убежден, что ни один эксперт не определит сожженное сооружение как культовое. Только на этапе строительства макет мог, как он считает, напоминать костры инквизиции.
Николай Полисский: «Мне кажется, что мы подняли какую-то средневековую муть, и все эти подручные инквизиторы как раз возбудились».
Максим Галкин: «Может, вы мне объясните, зачем сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко».
По его мнению, сожжение сделанного из палок макета не было похоже на праздничное мероприятие.
Максим Галкин: «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?»
Он подчеркнул, что в этом перфомансе видит «кривозеркальный перекос» российского общества.
Огненное действо резко осудили в РПЦ, отметив, что подобные акции недопустимы относительно храмов любой конфессии, пишет сайт «Комсомольской правды». В Русской православной церкви добавили, что зрелище пылающего храма не может вызывать ничего, кроме осуждения, у тех, кто ассоциирует себя с христианской культурой. Особенно печально это выглядит с учетом событий на Украине, где поджигают храмы канонической церкви.
Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ: «Автор называет этот проект „Пламенеющая готика“, и это якобы должно оставить индифферентными всех людей, которые не имеют отношения к католической церкви (поскольку именно ей характерна такая храмовая архитектура). Но это совершенно неадекватное представление о неприкосновенности христианских символов, ценность которых не зависит от их принадлежности к той или иной конфессии».
Сам автор проекта «Пламенеющая готика» Николай Полисский заявил, что сожжение арт-объекта не имело никакого отношения к религии и христианским храмам. Об этом он заявил «Эху Москвы». Он пояснил, что сожжение провели в рамках архитектурного фестиваля «Архстояние».
Николай Полисский: «Никакого отношения к религии я не имею, это все архитектурный фестиваль, это игра с архитектурными стилями, есть такой термин „пламенеющая готика“, в нем есть нечто большее, чем сделали архитекторы. Совершенно никакого религиозного подтекста там нет, я на этом настаиваю».
Автор проекта оказался удивлен реакцией на его перформанс. Он подчеркнул, что был сожжен макет архитектурного сооружения, а «храм становится храмом только тогда, когда его освящает определенная конфессия».
Николай Полисский: «Я сжигал кучу палок и совершенно не предполагал, что кто-то может обидеться».
Он убежден, что ни один эксперт не определит сожженное сооружение как культовое. Только на этапе строительства макет мог, как он считает, напоминать костры инквизиции.
Николай Полисский: «Мне кажется, что мы подняли какую-то средневековую муть, и все эти подручные инквизиторы как раз возбудились».
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