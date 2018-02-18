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    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 275

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    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 275

    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 275

    Число заразившихся норовирусной инфекцией в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане продолжает возрастать. На сегодняшний день оно достигло уже 275 человек.

    Среди заболевших двое швейцарских фристайлистов, пишет Los Angeles Times.

    Ранее сообщалось о 139 заболевших. При этом информации о случаях заражения инфекцией спортсменов не было. Более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Играх, были отстранены из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их временно заменили 900 солдат.

    Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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