Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде выросло до 139 человек

Увеличилось число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По последним данным, заболели уже 139 человек.
По данным агентства Reuters, в пятницу зафиксировали 11 новых случаев заражения вирусом. При этом агентство уточняет, что информации о случаях заражения инфекцией спортсменов на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что число зараженных норовирусом в Пхёнчхане достигло 86. Причем трое из числа заболевших занимались приготовлением еды в медиадеревне.
Также поступала информация, что 1200 сотрудников организации, которые занимались охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены. Сейчас они находятся на карантине. Их временно заменили 900 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что число зараженных норовирусом в Пхёнчхане достигло 86. Причем трое из числа заболевших занимались приготовлением еды в медиадеревне.
Также поступала информация, что 1200 сотрудников организации, которые занимались охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены. Сейчас они находятся на карантине. Их временно заменили 900 военнослужащих.
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