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    Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде выросло до 139 человек

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    Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде выросло до 139 человек

    Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде выросло до 139 человек

    Увеличилось число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По последним данным, заболели уже 139 человек.

    По данным агентства Reuters, в пятницу зафиксировали 11 новых случаев заражения вирусом. При этом агентство уточняет, что информации о случаях заражения инфекцией спортсменов на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что число зараженных норовирусом в Пхёнчхане достигло 86. Причем трое из числа заболевших занимались приготовлением еды в медиадеревне.

    Также поступала информация, что 1200 сотрудников организации, которые занимались охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены. Сейчас они находятся на карантине. Их временно заменили 900 военнослужащих.

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