Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в «нормандском формате» в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз в немецкой делегации».
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что российская сторона к встрече была готова. По его словам, «имелось несколько окон, но их пока никто не заполнил», передает РИА Новости.
16 февраля главы МИД России и Украины провели переговоры в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе размещении миссии ООН, выполнении минских соглашений и возвращении россиян в Совместный центр контроля и координации. Климкин заявил, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям. При этом он назвал встречу важной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что российская сторона к встрече была готова. По его словам, «имелось несколько окон, но их пока никто не заполнил», передает РИА Новости.
16 февраля главы МИД России и Украины провели переговоры в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе размещении миссии ООН, выполнении минских соглашений и возвращении россиян в Совместный центр контроля и координации. Климкин заявил, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям. При этом он назвал встречу важной.
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