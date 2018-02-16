«Пока не договорились»: Лавров и Климкин провели часовую встречу в Мюнхене

Министры иностранных дел России и Украины провели переговоры в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
На встрече глав внешнеполитических ведомств речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе размещении миссии ООН, выполнении минских соглашений и возвращении россиян в Совместный центр контроля и координации.
После переговоров Климкин заявил, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям. При этом он назвал встречу важной, передает ТАСС.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы ни о чем не договорились: российская точка зрения другая. С гуманитарной точки зрения это была важная встреча, она может дать импульс».
Как отмечает «Газета.Ru», встреча продолжалась 57 минут.
Переговоры могут продолжиться завтра, 17 февраля, в формате встречи глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Отметим, что ранее сегодня Сергей Лавров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с министрами иностранных дел Японии и Египта, а также с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
После переговоров Климкин заявил, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям. При этом он назвал встречу важной, передает ТАСС.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы ни о чем не договорились: российская точка зрения другая. С гуманитарной точки зрения это была важная встреча, она может дать импульс».
Как отмечает «Газета.Ru», встреча продолжалась 57 минут.
Переговоры могут продолжиться завтра, 17 февраля, в формате встречи глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Отметим, что ранее сегодня Сергей Лавров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с министрами иностранных дел Японии и Египта, а также с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
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