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    «Пока не договорились»: Лавров и Климкин провели часовую встречу в Мюнхене

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    «Пока не договорились»: Лавров и Климкин провели часовую встречу в Мюнхене

    «Пока не договорились»: Лавров и Климкин провели часовую встречу в Мюнхене

    «Пока не договорились»: Лавров и Климкин провели часовую встречу в Мюнхене
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Министры иностранных дел России и Украины провели переговоры в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

    На встрече глав внешнеполитических ведомств речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе размещении миссии ООН, выполнении минских соглашений и возвращении россиян в Совместный центр контроля и координации.

    После переговоров Климкин заявил, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям. При этом он назвал встречу важной, передает ТАСС.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы ни о чем не договорились: российская точка зрения другая. С гуманитарной точки зрения это была важная встреча, она может дать импульс».

    Как отмечает «Газета.Ru», встреча продолжалась 57 минут.

    Переговоры могут продолжиться завтра, 17 февраля, в формате встречи глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

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    Отметим, что ранее сегодня Сергей Лавров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с министрами иностранных дел Японии и Египта, а также с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

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