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    Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества

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    • Фото: facebook.com
    Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества

    Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества

    Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества
  • Фото: facebook.com

    • Посольство России направило МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Российского центра науки и культуры в Киеве. Дипломаты призвали власти страны привлечь зачинщиков к ответственности.

    Посольство РФ на Украине: «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста».

    В посольстве отметили, что акция украинских радикалов нарушила положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года.

    смотретьНационалисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве
    Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве
    Ранее сообщалось, что десятки радикально настроенных молодых людей ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьёва, националисты угрожали сотрудникам физической расправой, также был осквернен российский триколор.

    Пострадавших в результате нападения нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам предписано не выходить на работу до вторника.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии.

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