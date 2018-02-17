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    Пассажир такси соврал о краже у него 130 млн рублей

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    Пассажир такси соврал о краже у него 130 млн рублей

    Пассажир такси соврал о краже у него 130 млн рублей

    В СМИ появилась информация, о том, что пассажир был ограблен таксистом в Москве на крупную сумму. Однако позднее в полиции опровергли эту информацию.

    Пассажир заявил, что его якобы избил водитель «Яндекс.Такси» и отнял у него сумку, в которой находилось 130 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, его показания не соответствуют действительности.

    Правоохранители уточнили, что заявивший об ограблении мужчины был пьян. А в ходе проверки выяснилось, что никаких миллионов у него не было, пишет сайт «Комсомольской правды». Тем не менее пассажира такси направили в медучреждение.

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