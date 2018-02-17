Пассажир такси соврал о краже у него 130 млн рублей

В СМИ появилась информация, о том, что пассажир был ограблен таксистом в Москве на крупную сумму. Однако позднее в полиции опровергли эту информацию.
Пассажир заявил, что его якобы избил водитель «Яндекс.Такси» и отнял у него сумку, в которой находилось 130 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, его показания не соответствуют действительности.
Правоохранители уточнили, что заявивший об ограблении мужчины был пьян. А в ходе проверки выяснилось, что никаких миллионов у него не было, пишет сайт «Комсомольской правды». Тем не менее пассажира такси направили в медучреждение.
Правоохранители уточнили, что заявивший об ограблении мужчины был пьян. А в ходе проверки выяснилось, что никаких миллионов у него не было, пишет сайт «Комсомольской правды». Тем не менее пассажира такси направили в медучреждение.
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