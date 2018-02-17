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    Таксист в Новой Москве избил клиента и отнял у него 130 млн рублей

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    Таксист в Новой Москве избил клиента и отнял у него 130 млн рублей

    Таксист в Новой Москве избил клиента и отнял у него 130 млн рублей

    Полиция проверяет информацию о разбойном нападении водителя такси на пассажира в Новой Москве.

    Столичные полицейские проверяют информацию о разбойном нападении таксиста на пассажира в поселке Коммунарка Новой Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «В полицию обратился гражданин с заявлением о том, что водитель автомобиля „Яндекс.Такси“ довез его до поселка Коммунарка, расположенном в ТиНАО, после чего избил и отобрал сумку с находящимися в ней 130 млн рублей».

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы, на месте происшествия сейчас работает оперативно-следственная группа. Ведется поиск автомобиля, за рулем которого находился преступник, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собеседник агентства уточнил, что мужчина, заявивший в полицию о грабеже, был пьян.

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