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    «Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом. мистика и оккультизм, Томская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом

    «Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом

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    «Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом

    «Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом

    «Бесы пришли»: репортер НТВ побывал в «нехорошем» доме с полтергейстом

      От сообщений о разбушевавшихся духах в поселке Маракса в Томской области можно было бы отмахнуться, если бы не рапорт, написанный местным участковым начальнику местного ОВД.

      Некие сущности, которые объявились в таежном поселке за 350 километров от Томска, даже в сугубо материальной полицейской хронике не имеют названия. А то, что один из оперативников рассказал журналистам, вряд ли можно назвать протоколом с места преступления.

      Из разговора с оперативником: «Отвернулся — на тебя шкаф упал, из комнаты выходишь — следом полка вылетает. Шкаф ставишь — он падает, ставишь — падает, как он не должен падать вообще ни по каким законам физики».

      Дом окрестили «нехорошим». Разбираться приехали специалисты по аномальным явлениям и православный священник.

      Алексей Постников, иерей храма Воскресения Христова: «Книги падали с полок, шкаф наклонялся. Это все было видно. Люди некоторые забывают Господа, и Господь попускает это событие, когда силы зла берут власть над человеком».

      Наталья Жукова, хозяйка дома: «Началось с того, что у нас дома начал мигать свет».

      А потом началось: стала падать мебель, посуда на кухне побилась. Книги с полок повылетали, дверцы шкафов сами собой открывались-закрывались.

      Наталья Жукова: «Шкаф стоит, он не то чтобы на полу шатается, он как будто в воздухе висит и покачивается. Вот эта книжная полка, с нее полетели все книги, все на полу было».

      Но еще большая загадка в том, что мебель, посуда, картины в доме Жуковых падали только там, где был их 15-летний сын Игорь. Будто он каким-то образом провоцировал нечистую силу.

      Наталья Жукова: «Он дома — все летит».

      Владимир Сальников, академик Международной академии энергоинформационных наук: «Этот человек — носитель полтергейста. То есть при его присутствии предметы могут летать, перемещаться».

      А пока полицейские и священнослужители разбираются с нечистой силой, жители села обходят дом Жуковых стороной. Одна из соседок уверена, что к ним в дом «бесы пришли».

      Подробности — в материале репортера «Центрального телевидения» Вячеслава Немышева.

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