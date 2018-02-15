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    «Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию. полиция, сверхъестественное, Томская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию

    «Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию

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    «Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию

    «Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию

    «Это могло случиться в любой семье»: «изгнавший» томского полтергейста священник прокомментировал аномалию

      Изгнать незваных гостей из дома жителя Томской области помогли полицейские. Правда, не обошлось без помощи высших сил. К правоохранителям обратился мужчина и рассказал невероятную историю: мол, у него поселился полтергейст и каждый день устраивает погромы. К такому заявлению в дежурной части отнеслись скептически, но оперативную группу все же отправили.

      Чужих на порог своего дома хозяин теперь пускает крайне неохотно — и так только что изгнали незваных гостей паранормального происхождения. Потому беседует с посетителями Александр Жуков исключительно в сенях, где, по его словам, полтергейст тоже бушевал.

      Александр Жуков: «Только вышел из дома, два шага из двери, смотрю — ножик в стене торчит. Прямо у плеча просвистел».

      Отчаявшись справиться с нечистью самостоятельно, мужчина вызвал полицейских. Патрульные потратили почти целый день на то, чтобы добраться до нехорошей избы. Осмотревшись, составили рапорт. Бумага за подписью майора Артамонова, который, судя по всему, в ту ночь поверил в сверхъествественное, попала в Сеть.

      Из рапорта майора Е. Г. Артамонова: «Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе в спальной комнате упал шкаф (в непосредственной близости от сотрудника полиции), после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось. В настоящее время служители церкви в указанном доме провели обряд освещения жилого помещения, а также остались на ночлег».

      Силой закона и с божьей помощью с чертовщиной все же справились. Отец Алексей Постников, который проводил экстренное освящение дома и выступил в качестве духовного подкрепления, к загадочному происшествию относится философски.

      Алексей Постников, иерей храма Воскресения Христова: «Есть закон физики, есть законы божьи — это заповеди Христа. Господь дает знак, чтобы люди не забывали заповеди — это случиться могло в любой семье».

      Но эксперты в сфере непознанного возмущены, но не агрессивным поведением темных сил. Илья Саглиани поясняет: это дилетантство. В деревню Маракса, по его мнению, немедленно нужно снаряжать экспедицию профессиональных экзорцистов, иначе злой дух вернется.

      Подробности — в репортаже.

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