Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

Кандидаты на пост президента России начинали самую яркую часть избирательной кампании — агитацию в СМИ. Сегодня же разразился скандал вокруг, как показалось многим, неуместной агитации одного из претендентов на президентское кресло.
Несколько участников съезда обманутых дольщиков, который проходил в столичном Доме кино, со скандалом покинули мероприятие. Их разочаровало то, что на встречу не приехали чиновники, заявленные в программе, а вместо обсуждения проблем началась агитация за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Организаторы съезда назвали выступающих женщин провокаторами и потребовали, чтобы охрана вывела их из зала.
Ранее сообщалось, что у Дома кино были задержаны около 20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, устроивших пикет. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, к сотрудникам полиции за помощью обратились сами организаторы съезда.
Ранее сообщалось, что у Дома кино были задержаны около 20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, устроивших пикет. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, к сотрудникам полиции за помощью обратились сами организаторы съезда.
Комментарии