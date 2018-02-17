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    Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина. выборы, дольщики, митинги и протесты, Москва, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

    Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

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    Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

    Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

    Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд Грудинина

      Кандидаты на пост президента России начинали самую яркую часть избирательной кампании — агитацию в СМИ. Сегодня же разразился скандал вокруг, как показалось многим, неуместной агитации одного из претендентов на президентское кресло.

      Несколько участников съезда обманутых дольщиков, который проходил в столичном Доме кино, со скандалом покинули мероприятие. Их разочаровало то, что на встречу не приехали чиновники, заявленные в программе, а вместо обсуждения проблем началась агитация за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Организаторы съезда назвали выступающих женщин провокаторами и потребовали, чтобы охрана вывела их из зала.

      Ранее сообщалось, что у Дома кино были задержаны около 20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, устроивших пикет. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, к сотрудникам полиции за помощью обратились сами организаторы съезда.

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