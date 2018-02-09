Сотрудники совхоза имени Ленина обвинили Грудинина в краже их земель

Сегодня суд объединил в общее делопроизводство иски тех, кто называет себя обманутыми пайщиками совхоза имени Ленина. Пока речь идет о десяти истцах, но на самом деле пострадавшими считает себя намного больше людей.
Эта история началась в 1995 году, когда предприятие стало акционерным обществом. Около 500 сотрудников по закону получили акции совхоза и рассчитывали на земельные паи. Но ни документов, ни участков никто не дождался. Бывшие сотрудники уверены, что землями завладел директор совхоза и кандидат в президенты Павел Грудинин.
Пенсионерка Нина Солодовникова вместе с другими обманутыми пайщиками, как они себя сами называют, спустя 20 с лишним лет снова обратилась в суд. Она говорит: точкой кипения стало то, что сейчас директор совхоза пытается создать образ порядочного управленца. А ведь когда-то, вспоминает пенсионерка, Грудинин жил по соседству и даже заходил к ним в гости. Это сейчас у него другие соседи: семье Грудинина принадлежит особняк в 200 квадратов в испанском городе Салоу. До последнего бизнесмен уверял, что не имеет к особняку отношения. Но под натиском документальных подтверждений ему пришлось сознаться. Почему он пытался утаить имя хозяина шикарного дома, он не объясняет.
Эксперты уверены, что Грудинин боится «эффекта клубка»: испанский особняк всего лишь ниточка, по которой может найтись и другая недвижимость за рубежом. Если это действительно так, то откуда у Грудинина и его семьи такие деньги? Судя по декларациям о доходах, предоставленным в ЦИК, за последние шесть лет Грудинин заработал чуть более 157 миллионов рублей. Эксперты полагают: бизнесмен может сдавать в аренду те самые совхозные земли, которые пайщики считают украденными. Часть территории, согласно выписке из реестра недвижимости, и вовсе была продана. Не секрет, что на пересечении Каширского шоссе и МКАД находятся не теплицы, а крупнейшие столичные торговые центры: «Вегас» и «Твой дом».
Именно счета Грудинина стали причиной громкого скандала: в конце прошлого года он подал в ЦИК документы, согласно которым он не держит свои деньги за рубежом, но в январе предъявил бумагу со скромным названием «дополнение». Выяснилось, что в респектабельном банке Лихтенштейна он хранит порядка шестисот акций. Вскоре в ЦИК заявили, что у коммерсанта есть по два действующих счета в Австрии и в Швейцарии. Грудинину дали время разобраться с вдруг объявившимися активами, но до сих пор данные о том, что заграничные счета закрыты, в ЦИК не поступили.
Бывшие сотрудники совхоза имени Ленина тоже надеются разбогатеть, получив компенсации за свои участки. Сегодня суд принял решение объединить иски в одно делопроизводство. Поддержали пайщиков и депутаты Московской областной думы. В ближайшее время по их инициативе в СК и прокуратуру будут направлены заявления с просьбой разобраться, как на самом деле используется совхозная земля и законно ли участки, которые сейчас называют золотыми, были оформлены в собственность.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Пенсионерка Нина Солодовникова вместе с другими обманутыми пайщиками, как они себя сами называют, спустя 20 с лишним лет снова обратилась в суд. Она говорит: точкой кипения стало то, что сейчас директор совхоза пытается создать образ порядочного управленца. А ведь когда-то, вспоминает пенсионерка, Грудинин жил по соседству и даже заходил к ним в гости. Это сейчас у него другие соседи: семье Грудинина принадлежит особняк в 200 квадратов в испанском городе Салоу. До последнего бизнесмен уверял, что не имеет к особняку отношения. Но под натиском документальных подтверждений ему пришлось сознаться. Почему он пытался утаить имя хозяина шикарного дома, он не объясняет.
Эксперты уверены, что Грудинин боится «эффекта клубка»: испанский особняк всего лишь ниточка, по которой может найтись и другая недвижимость за рубежом. Если это действительно так, то откуда у Грудинина и его семьи такие деньги? Судя по декларациям о доходах, предоставленным в ЦИК, за последние шесть лет Грудинин заработал чуть более 157 миллионов рублей. Эксперты полагают: бизнесмен может сдавать в аренду те самые совхозные земли, которые пайщики считают украденными. Часть территории, согласно выписке из реестра недвижимости, и вовсе была продана. Не секрет, что на пересечении Каширского шоссе и МКАД находятся не теплицы, а крупнейшие столичные торговые центры: «Вегас» и «Твой дом».
Именно счета Грудинина стали причиной громкого скандала: в конце прошлого года он подал в ЦИК документы, согласно которым он не держит свои деньги за рубежом, но в январе предъявил бумагу со скромным названием «дополнение». Выяснилось, что в респектабельном банке Лихтенштейна он хранит порядка шестисот акций. Вскоре в ЦИК заявили, что у коммерсанта есть по два действующих счета в Австрии и в Швейцарии. Грудинину дали время разобраться с вдруг объявившимися активами, но до сих пор данные о том, что заграничные счета закрыты, в ЦИК не поступили.
Бывшие сотрудники совхоза имени Ленина тоже надеются разбогатеть, получив компенсации за свои участки. Сегодня суд принял решение объединить иски в одно делопроизводство. Поддержали пайщиков и депутаты Московской областной думы. В ближайшее время по их инициативе в СК и прокуратуру будут направлены заявления с просьбой разобраться, как на самом деле используется совхозная земля и законно ли участки, которые сейчас называют золотыми, были оформлены в собственность.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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