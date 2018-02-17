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    Москвичей предупредили о новой волне морозов

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    Москвичей предупредили о новой волне морозов

    Москвичей предупредили о новой волне морозов

    Москвичей предупредили о новой волне морозов
  • Фото: Associated Press © 2018, Pavel Golovkin

    • Синоптики готовятся зарегистрировать в столице самую холодную ночь зимы на следующей неделе.

    Очередное похолодание придет в столичный регион 20 февраля с новым антициклоном. Среднесуточная температура ожидается на 6–8 градусов ниже климатической нормы, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

    В ночь на 21 февраля, по прогнозам синоптиков, подморозит до 14–19 градусов. Днем температура поднимется до 8–13 градусов мороза. Ночь на 22 февраля, как ожидается, станет самой холодной за всю зиму: столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов.

    Однако продержатся морозы недолго и отступят уже к концу следующей недели.

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