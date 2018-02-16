Москву на следующей неделе ждет новое «арктическое вторжение»

Согласно данным Гидрометцентра, сильные морозы придут в столичный регион в ночь на среду.
Ожидается, что температура опустится до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 7–12 градусов, передает ТАСС.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что перед новым «арктическим вторжением» Москву ждет небольшое потепление. В ночные часы до минус 10–15, днем — от 0 до минус 5.
Ранее сообщалось, что в выходные в Москве выпадет новая порция снега, и сугробы подрастут еще на 10 см. Однако снегопады будут умеренными, отметили метеорологи.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что перед новым «арктическим вторжением» Москву ждет небольшое потепление. В ночные часы до минус 10–15, днем — от 0 до минус 5.
Ранее сообщалось, что в выходные в Москве выпадет новая порция снега, и сугробы подрастут еще на 10 см. Однако снегопады будут умеренными, отметили метеорологи.
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