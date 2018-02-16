Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Москву на следующей неделе ждет новое «арктическое вторжение»

    комментировать
    • Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС
    Москву на следующей неделе ждет новое «арктическое вторжение»

    Москву на следующей неделе ждет новое «арктическое вторжение»

    Москву на следующей неделе ждет новое «арктическое вторжение»
  • Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС

    • Согласно данным Гидрометцентра, сильные морозы придут в столичный регион в ночь на среду.

    Ожидается, что температура опустится до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 7–12 градусов, передает ТАСС.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что перед новым «арктическим вторжением» Москву ждет небольшое потепление. В ночные часы до минус 10–15, днем — от 0 до минус 5.

    Ранее сообщалось, что в выходные в Москве выпадет новая порция снега, и сугробы подрастут еще на 10 см. Однако снегопады будут умеренными, отметили метеорологи.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru