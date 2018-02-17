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«Ты супер!», выпуск второй: Полина Ершова

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«Ты супер!», выпуск второй: Полина Ершова

«Ты супер!», выпуск второй: Полина Ершова

«Ты супер!», выпуск второй: Полина Ершова

    14-летняя Полина Ершова приехала на конкурс из Астраханской области. Она живет в городе Камызяк. Ее единственная цель — доказать одноклассникам, которые не верят в ее талант, что она может добиться успеха.

    Одноклассники обходят девочку стороной. Полина Ершова живет с бабушкой, ее мама сидела в тюрьме, отца нет. Больше всего на свете девочка мечтала увидеть и обнять свою маму. Женщина живет в Астрахани.

    Полина Ершова проникновенно исполнила «Блюз». Игорь Крутой поздравил конкурсантку после выступления, отметив, что она прекрасно понимает, о чем поет. Одобрение девочка заслужила и от других судей.

    Поддержать участницу пришел ее самый знаменитый земляк — юморист Азамат Мусагалиев. Он вручил девочке цветы и большую мягкую игрушку. Азамат похвалил выступление конкурсантки и пожелал ей успеха. А за кулисами девочку ждал еще один сюрприз — встреча с мамой.





    Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.

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