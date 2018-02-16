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    Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!». артисты, дети и подростки, знаменитости, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАзамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

    Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

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    Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

    Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

    Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

      Участников детского международного вокального конкурса «Ты супер!» поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Дать наставление Полине Ершовой из города Камызяк Астраханской области пришел ее земляк — юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев.

      Мечта Полины Ершовой — стать популярной певицей. Проект «Ты супер!» — это еще один шаг навстречу исполнению ее заветного желания.

      Для первого тура отборочных испытаний она выбрала песню «Блюз», которая в ее исполнении обрела совершенно новое звучание. Талант юной вокалистки оценило не только звездное жюри, но и гость проекта — юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев, который, так же как и Полина, когда-то приехал в Москву из города Камызяк за исполнением своей мечты.

      Азамат Мусагалиев: «Я безумно рад тому, что пришел поддержать Полину. Она покорила не только наш город, но и Москву. В целом, замечу, процентов девяносто камызякцев — очень веселые и талантливые люди!».

      смотретьОтборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается. Новый выпуск — в субботу на НТВ
      Отборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается. Новый выпуск — в субботу на НТВ
      Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске конкурса «Ты супер!» — 17 февраля в 20:00.

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