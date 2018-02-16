Азамат Мусагалиев поддержал участницу проекта «Ты супер!»

Участников детского международного вокального конкурса «Ты супер!» поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Дать наставление Полине Ершовой из города Камызяк Астраханской области пришел ее земляк — юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев.
Мечта Полины Ершовой — стать популярной певицей. Проект «Ты супер!» — это еще один шаг навстречу исполнению ее заветного желания.
Для первого тура отборочных испытаний она выбрала песню «Блюз», которая в ее исполнении обрела совершенно новое звучание. Талант юной вокалистки оценило не только звездное жюри, но и гость проекта — юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев, который, так же как и Полина, когда-то приехал в Москву из города Камызяк за исполнением своей мечты.
Азамат Мусагалиев: «Я безумно рад тому, что пришел поддержать Полину. Она покорила не только наш город, но и Москву. В целом, замечу, процентов девяносто камызякцев — очень веселые и талантливые люди!».
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске конкурса «Ты супер!» — 17 февраля в 20:00.
Для первого тура отборочных испытаний она выбрала песню «Блюз», которая в ее исполнении обрела совершенно новое звучание. Талант юной вокалистки оценило не только звездное жюри, но и гость проекта — юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев, который, так же как и Полина, когда-то приехал в Москву из города Камызяк за исполнением своей мечты.
Азамат Мусагалиев: «Я безумно рад тому, что пришел поддержать Полину. Она покорила не только наш город, но и Москву. В целом, замечу, процентов девяносто камызякцев — очень веселые и талантливые люди!».
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске конкурса «Ты супер!» — 17 февраля в 20:00.
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