Руководство «ВКонтакте» объяснило причину сбоя в работе соцсети

Сбой в работе «ВКонтакте» произошел
из-за отключения в сети «Ленэнерго», сообщило руководство соцсети.
Масштабный сбой в работе соцсети «ВКонтакте» в пятницу днем был вызван отключением напряжения во внешней сети. Об этом на своей странице в соцсети сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте»: «Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование ВКонтакте… После восстановления питания мы были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность ВКонтакте. Далее в течение получаса мы постепенно возвращали все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы ВК».
Рогозов добавил, что в настоящее время восстановительные работы продолжаются, и принес извинения пользователям, которых затронул сбой.
Напомним, сегодня днем пользователи «ВКонтакте» в ряде российских городов стали массово жаловаться на то, что не могут попасть на свою страницу. О сбое взволнованные блогеры поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter стал активно использоваться хэштег #вкживи.
Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте»: «Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование ВКонтакте… После восстановления питания мы были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность ВКонтакте. Далее в течение получаса мы постепенно возвращали все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы ВК».
Рогозов добавил, что в настоящее время восстановительные работы продолжаются, и принес извинения пользователям, которых затронул сбой.
Напомним, сегодня днем пользователи «ВКонтакте» в ряде российских городов стали массово жаловаться на то, что не могут попасть на свою страницу. О сбое взволнованные блогеры поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter стал активно использоваться хэштег #вкживи.
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