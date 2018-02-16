«ВКонтакте»: к сбою в работе соцсети привела серьезная авария

Администрация «ВКонтакте» назвала причину масштабного сбоя в работе соцсети.
Как объяснили в компании, в энергосистеме одного из дата-центров произошла серьезная авария. В результате некоторые пользователи лишись доступа к сервисам.
Сейчас специалисты работают над устранением проблем. По последним данным, некоторые функции соцсети уже восстановлены.
Напомним, сегодня днем пользователи «ВКонтакте» стали массово жаловаться на то, что не могут попасть на свою страницу. О сбое взволнованные блогеры поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter стал активно использоваться хэштег #вкживи.
Сейчас специалисты работают над устранением проблем. По последним данным, некоторые функции соцсети уже восстановлены.
Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.
Напомним, сегодня днем пользователи «ВКонтакте» стали массово жаловаться на то, что не могут попасть на свою страницу. О сбое взволнованные блогеры поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter стал активно использоваться хэштег #вкживи.
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