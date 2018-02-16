«ВКонтакте»: к сбою в работе соцсети привела серьезная авария

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Как объяснили в компании, в энергосистеме одного из дата-центров произошла серьезная авария. В результате некоторые пользователи лишись доступа к сервисам.Сейчас специалисты работают над устранением проблем. По последним данным, некоторые функции соцсети уже восстановлены.Напомним, сегодня днем пользователи «ВКонтакте» стали массово жаловаться на то, что не могут попасть на свою страницу. О сбое взволнованные блогеры поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter стал активно использоваться хэштег #вкживи.