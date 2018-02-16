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    Гатчине возвращают знаменитый коннетабль. Ленинградская область, архитектура, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГатчине возвращают знаменитый коннетабль

    Гатчине возвращают знаменитый коннетабль

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    Гатчине возвращают знаменитый коннетабль

    Гатчине возвращают знаменитый коннетабль

      Проспект 25 Октября в Гатчине обретает привычный облик.

      От строительных лесов начали освобождать коннетабль. Реставрация знаменитого обелиска длилась два года. За это время специалисты камень за камнем воссоздали все 88 рядов.

      Правда, однажды работы приостановили из-за вмешательства природа. Карьер, в котором брали материал для монумента, затопило, и пришлось искать новый способ добычи.

      К этому моменту леса с коннетабля сняты наполовину. Обещают, что полностью отреставрированный обелиск жители Гатчины смогут увидеть уже в ближайшее время.

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